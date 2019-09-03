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Луиза Хайруллина из Салавата укравшая миллионы еще 2 месяца проведет в СИЗО

Добавлено: 03.09.19
Просмотров: 50
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Салават
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Луиза Хайруллина из Салавата укравшая миллионы еще 2 месяца проведет в СИЗО

Сегодня, 3 сентября, стало известно о будущем знаменитой грабительницы Луизы Хайруллиной. Орджоникидзевский районный суд Уфы продлил ей меру пресечения. Еще на два месяца уроженке Салавата придется провести в следственном изоляторе, сообщает сайт Newsbash.ru.

Стоит напомнить, Луиза Хайруллина, работавшая кассиром «Россельхозбанка» в Салавате, в мгновение ока стала знаменитостью после кражи 25 миллионов рублей 28 мая 2019 года. Пропажу огромной суммы сотрудники обнаружили на следующий день, тогда же на работу не вышла старший кассир Луиза Хайруллина.

Муж Луизы Марат Хайруллин пытался заработать на местных СМИ

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Как оказалось, женщина вынесла деньги и сбежала вместе с мужем и двумя детьми. Скандальная чета уехала не так далеко – 2 июля их задержали на съемной квартире в столице Татарстана. Украденных средств при ней сотрудники правоохранительных органов не нашли. Позже ее муж, Марат Хайруллин, признался, что все деньги он потратил в казино. Также мужчина выступил в ток-шоу на Первом канале с просьбой помощь собрать деньги.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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