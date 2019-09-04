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Дознаватель из Уфы показала в суде, как была изнасилована тремя полицейскими | видео

Добавлено: 04.09.19
Просмотров: 135
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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Дознаватель из Уфы показала в суде, как была изнасилована тремя полицейскими | видео

Сегодняшнее заседание Кировского районного суда Уфы получилось довольно творческим, с элементами рисования. Чем закончился допрос потерпевшей?

Эту доску для рисования адвокат одного из обвиняемых в групповом изнасиловании вынужден возить с собой уже вторую неделю. Именно столько времени он ждёт своей очереди, чтобы задать вопросы потерпевшей.

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Но её художественные способности защитников экс-полицейских интересовали в последнюю очередь. Для них сейчас куда важнее детально разобраться в событиях той бурной ночи. Ведь потерпевшая уверяла, что преступление было совершено в помещении площадью чуть больше 2-х квадратных метров. Вот и хотели адвокаты узнать — как же они там все вчетвером, по её мнению, могли уместиться. И вот сегодня им это удалось.

Этот процесс, как и все предыдущие, проходил за закрытыми дверями. Поэтому художества бывшей сотрудницы МВД вряд ли станут достоянием широкой общественности.

Но уже точно известно, что их приобщили к материалам уголовного дела. И сегодня стадия допроса потерпевшей адвокатами обвиняемых официально завершилась. Но это ещё далеко не конец. Теперь свои вопросы потерпевшей предстоит задать самим подсудимым.
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