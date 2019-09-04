Дознаватель из Уфы показала в суде, как была изнасилована тремя полицейскими | видео
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Сегодняшнее заседание Кировского районного суда Уфы получилось довольно творческим, с элементами рисования. Чем закончился допрос потерпевшей?
Эту доску для рисования адвокат одного из обвиняемых в групповом изнасиловании вынужден возить с собой уже вторую неделю. Именно столько времени он ждёт своей очереди, чтобы задать вопросы потерпевшей.
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Этот процесс, как и все предыдущие, проходил за закрытыми дверями. Поэтому художества бывшей сотрудницы МВД вряд ли станут достоянием широкой общественности.
Но уже точно известно, что их приобщили к материалам уголовного дела. И сегодня стадия допроса потерпевшей адвокатами обвиняемых официально завершилась. Но это ещё далеко не конец. Теперь свои вопросы потерпевшей предстоит задать самим подсудимым.
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