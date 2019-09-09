В Бурзянском районе школьный учитель взыскала с директора моральный ущерб
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В Башкирии школьный учитель взыскал с директора 30 тысяч рублей за моральный ущерб. Инцидент произошел в Бурзянском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.
Местная жительница несколько месяцев проработала в школе завучем по учебно-воспитательной части и параллельно вела уроки химии и биологии. Позже директор уволил ее с должности завуча и перевел в преподаватели, не объясняя причин.
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Суд решил, что личный конфликт не может быть поводом для увольнения, поэтому восстановил завуча в должности. Также работодателя обязали выплатить ей 30 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и возместить потерянный заработок.
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