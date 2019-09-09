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В Бурзянском районе школьный учитель взыскала с директора моральный ущерб

Добавлено: 09.09.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Бурзянский район
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В Бурзянском районе школьный учитель взыскала с директора моральный ущерб

В Башкирии школьный учитель взыскал с директора 30 тысяч рублей за моральный ущерб. Инцидент произошел в Бурзянском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.

Местная жительница несколько месяцев проработала в школе завучем по учебно-воспитательной части и параллельно вела уроки химии и биологии. Позже директор уволил ее с должности завуча и перевел в преподаватели, не объясняя причин.

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Педагог пыталась отменить приказ об освобождении от должности, но ей отказали. Тогда женщина обратилась в суд. В суде выяснилось, что директор уволил ее из-за личной неприятности: руководителю не нравилось поведение нового заместителя, хотя на работе это никак не сказывалось.

Суд решил, что личный конфликт не может быть поводом для увольнения, поэтому восстановил завуча в должности. Также работодателя обязали выплатить ей 30 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и возместить потерянный заработок.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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