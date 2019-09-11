Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Дознаватель из Уфы Гульназ Фатхисламова дала показания по делу об изнасиловании, не согласующиеся с материалами дела

Дознаватель из Уфы Гульназ Фатхисламова дала показания по делу об изнасиловании, не согласующиеся с материалами дела

Добавлено: 11.09.19
Просмотров: 233
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Дознаватель из Уфы Гульназ Фатхисламова дала показания по делу об изнасиловании, не согласующиеся с материалами дела

В Кировском суде столицы Башкирии продолжаются слушания уголовного дела, возбужденного против трех бывших полицейских, надругавшихся над коллегой - дознавательницей Гульназ Фатхисламовой, сообщает сайт Newsbash.ru.

В групповом изнасиловании обвиняют экс-начальника райотдела полиции Уфимского района Эдуарда Матвеева, бывшего главу Кармаскалинского РОВД Салавата Галиева и руководителя отдела миграционной службы Уфимского района Павла Яромчука.

Дознаватель из Уфы показала в суде, как была изнасилована тремя полицейскими | видео

Читайте также:

Дознаватель из Уфы показала в суде, как была изнасилована тремя полицейскими | видео
Несколько судебных заседаний опрашивали потерпевшую, которая вспоминает новые детали произошедшего. По словам адвоката одного из обвиняемых Асляма Халикова, женщина вновь дала показания, не согласующиеся с материалами дела.
- И обвиняемые, и мы задавали ей вопросы, - рассказал он. - По некоторым моментам она дает совершенно новые показания, они отличаются от материалов дела, мы их должны оценить.
Ранее дама запуталась со временем совершения преступления, и, по словам г-на Халикова, «противоречия в ее показаниях так и не устранены».
- По времени у нас сплошные противоречия, - заявил адвокат
Поверенный полицейского утверждает, что заседание, состоявшееся во вторник, было «немного эмоциональным».
- Этому способствовали сами обстоятельства, до этого шли дежурные вопросы, а сегодня начались более подробные вопросы об обстоятельствах изнасилования, - пояснил он.
Напомним, г-жа Фатхисламова утверждает, что стала сексуальной жертвой трех начальников после совместного распития спиртных напитков. Якобы мужчины надругались над ней в туалете райотдела не только в обычной, но и извращенной форме - в рот и анальное отверстие. Обесчещенная женщина написала заявление об изнасиловании в следственный комитет РБ, где сразу, без доследственной проверки возбудили уголовное дело, а суд взял полицейских под стражу. Девушка - дочь бывшего начальника башкирского ОМОНа, а ныне высокопоставленного сотрудника Росгвардии Ирека Сабитова, который был лично знаком со всеми насильниками. Бывшие полицейские утверждают, что их оговорили и своей вины не признают, но сегодня находятся под домашним арестом. И потерпевшая, и подсудимые были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям за распитие спиртных напитков на рабочем месте.

На следующем заседании суда, которое состоится в четверг, 12 сентября, начнется опрос свидетелей преступления - обвинение представило около 20 человек, способных рассказать о событиях той ночи.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Пострадавшая дознаватель из Уфы начала давать показания по делу об изнасиловании полицейскими
Человек и закон
Пострадавшая дознаватель из Уфы начала давать показания по делу об изнасиловании полицейскими
В Уфе бывшим полицейским обвиняемым в изнасиловании дознавателя продлили арест до 2020 года
Человек и закон
В Уфе бывшим полицейским обвиняемым в изнасиловании дознавателя продлили арест до 2020 года
Обвиняемый в изнасиловании дознавателя из Уфы Павел Яромчук оказался серьезно болен
Общество
Обвиняемый в изнасиловании дознавателя из Уфы Павел Яромчук оказался серьезно болен
Адвокаты подозреваемых в изнасиловании дознавателя из Уфы: у нас нет результатов экспертизы ДНК
Происшествия
Адвокаты подозреваемых в изнасиловании дознавателя из Уфы: у нас нет результатов экспертизы ДНК
Двоих обвиняемых в изнасиловании дознавателя из Уфы могут освободить из-под стражи
Происшествия
Двоих обвиняемых в изнасиловании дознавателя из Уфы могут освободить из-под стражи
Верховный суд Башкирии оставил без изменений меру пресечения для двух полицейских-насильников из Уфы
Происшествия
Верховный суд Башкирии оставил без изменений меру пресечения для двух полицейских-насильников из Уфы
О групповом изнасиловании в Уфе певец Шнур написал стихотворение
Общество
О групповом изнасиловании в Уфе певец Шнур написал стихотворение
В Башкирии арестовали бывших сотрудников полиции, по подозрению в изнасиловании дознавателя
Происшествия
В Башкирии арестовали бывших сотрудников полиции, по подозрению в изнасиловании дознавателя
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: