Дознаватель из Уфы Гульназ Фатхисламова дала показания по делу об изнасиловании, не согласующиеся с материалами дела

В Кировском суде столицы Башкирии продолжаются слушания уголовного дела, возбужденного против трех бывших полицейских, надругавшихся над коллегой - дознавательницей Гульназ Фатхисламовой, сообщает сайт Newsbash.ru.





В групповом изнасиловании обвиняют экс-начальника райотдела полиции Уфимского района Эдуарда Матвеева, бывшего главу Кармаскалинского РОВД Салавата Галиева и руководителя отдела миграционной службы Уфимского района Павла Яромчука.

- И обвиняемые, и мы задавали ей вопросы, - рассказал он. - По некоторым моментам она дает совершенно новые показания, они отличаются от материалов дела, мы их должны оценить.

- По времени у нас сплошные противоречия, - заявил адвокат

- Этому способствовали сами обстоятельства, до этого шли дежурные вопросы, а сегодня начались более подробные вопросы об обстоятельствах изнасилования, - пояснил он.

Несколько судебных заседаний опрашивали потерпевшую, которая вспоминает новые детали произошедшего. По словам адвоката одного из обвиняемых Асляма Халикова, женщина вновь дала показания, не согласующиеся с материалами дела.Ранее дама запуталась со временем совершения преступления, и, по словам г-на Халикова, «противоречия в ее показаниях так и не устранены».Поверенный полицейского утверждает, что заседание, состоявшееся во вторник, было «немного эмоциональным».Напомним, г-жа Фатхисламова утверждает, что стала сексуальной жертвой трех начальников после совместного распития спиртных напитков. Якобы мужчины надругались над ней в туалете райотдела не только в обычной, но и извращенной форме - в рот и анальное отверстие. Обесчещенная женщина написала заявление об изнасиловании в следственный комитет РБ, где сразу, без доследственной проверки возбудили уголовное дело, а суд взял полицейских под стражу. Девушка - дочь бывшего начальника башкирского ОМОНа, а ныне высокопоставленного сотрудника Росгвардии Ирека Сабитова, который был лично знаком со всеми насильниками. Бывшие полицейские утверждают, что их оговорили и своей вины не признают, но сегодня находятся под домашним арестом. И потерпевшая, и подсудимые были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям за распитие спиртных напитков на рабочем месте.

На следующем заседании суда, которое состоится в четверг, 12 сентября, начнется опрос свидетелей преступления - обвинение представило около 20 человек, способных рассказать о событиях той ночи.

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