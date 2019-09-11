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В Уфимском районе приставы закрыли станцию сотовой связи «ВымпелКом»

Добавлено: 11.09.19
Просмотров: 112
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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В Уфимском районе приставы закрыли станцию сотовой связи «ВымпелКом»

В региональной службе судебных приставов сообщили о приостановлении в Уфимском районе работы базовой станции сотовой связи оператора «ВымпелКом», сообщает сайт Newsbash.ru.

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По данным приставов, было зафиксировано ее несанкционированное размещение. Санкции наложены «за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».

Работа системы приостановлена на 30 суток, уточняют в ведомстве.
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