Опубликованы видеокадры с места изнасилования дознавательницы из Уфы

Опубликованы эксклюзивные кадры помещения, где, по версии следствия, было совершено одно из самых громких преступлений за последние годы в Уфе, сообщает сайт Newsbash.ru.



На видео – туалетная комната, в которой, по словам экс-дознавательницы МВД, ее, якобы, изнасиловали трое высокопоставленных коллег. Известно, что данное помещение имеет площадь чуть более двух квадратных метров.

Ранее потерпевшая нарисовала на доске , как ее насиловали обвиняемые.Напомним, трое высокопоставленных экс-полицейских – начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук – обвиняются в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы. Преступление произошло в ночь на 30 октября 2018 года на рабочем месте, в здании отдела по вопросам миграции. И полицейских, и саму пострадавшую дознавательницу уволили из органов за совершение поступка, порочащего честь сотрудника МВД.

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