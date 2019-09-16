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В Башкирии уволился следователь, который вел дело об изнасиловании дознавательницы из Уфы

Добавлено: 16.09.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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В Башкирии уволился следователь, который вел дело об изнасиловании дознавательницы из Уфы

Следователь, который довел до суда резонансное дело по групповому изнасилованию дознавательницы, уволился. В СУ СК РФ по РБ эту информацию комментировать не стали, сообщает сайт Newsbash.ru.


В конце августа адвокаты обвиняемых приступили к допросу экс-дознавательницы. Заседания по делу проходят до сих пор. На одном из последних, девушка запросила 300 млн рублей компенсации морального вреда, хотя изначально называла сумму в 100 тысяч.

Опубликованы видеокадры с места изнасилования дознавательницы из Уфы

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Опубликованы видеокадры с места изнасилования дознавательницы из Уфы
На днях появилось видео с места преступления – кадры, снятые в туалетной комнате площадью чуть более двух квадратных метров, в которой, по словам экс-дознавательницы МВД, ее, якобы, изнасиловали трое высокопоставленных коллег. 

Напомним, трое высокопоставленных экс-полицейских – начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук – обвиняются в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы. Преступление произошло в ночь на 30 октября 2018 года на рабочем месте, в здании отдела по вопросам миграции. Пострадавшая сотрудница полиции оказалась дочерью начальника одного из силовых подразделений МВД Башкирии. И полицейских, и саму пострадавшую дознавательницу уволили из органов за совершение поступка, порочащего честь сотрудника МВД.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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