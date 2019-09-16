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В Ишимбае начальник отдела МВД вымогал деньги у бизнесмена взамен на покровительство

Добавлено: 16.09.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Ишимбайский район
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В Ишимбае начальник отдела МВД вымогал деньги у бизнесмена взамен на покровительство

В Ишимбае 46-летнего начальника местного отдела МВД привлекут к ответственности за вымогательство взятки у местного предпринимателя, сообщает сайт Newsbash.ru.


По версии следствия, летом 2017 года начальник отдела полиции потребовал от директора орагнизации, которая предоставляла платные услуги транспортировки и хранения арестованных автомобилей, передавать ему по 500 рублей за каждый направленный на стоянку автомобиль. Взамен он пообещал покровительствовать предпринимателю и направлять на стоянку побольше автомобилей. В результате за период с августа 2017 года по апрель 2018 года полицейский получил от руководителя компании более 170 тысяч рублей в качестве взятки.

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- Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ по РБ. Свою вину он не признал до сих пор. Уголвоное дело с обвинительным заключением передано в суд. «По данному факту Министром внутренних дел по Республике Башкортостан Романом Деевым была назначена служебная проверка. Сотрудник был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Материалы были направлены в СУ СК РФ по РБ. После вынесения решения суда будет принято решение об увольнении его из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечения к установленной законом ответственности», – прокомментировали в МВД по РБ.
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