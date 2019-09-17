В Кигинском районе генподрядчик допустил грубые нарушения при строительстве школы

В Кигинском районе Башкирии нашли нарушения при строительстве школы в селе Леуза. Как оказалось, генеральный подрядчик ООО «Геострой» допустил отклонения от требований при возведении фундамента и стен, сообщает сайт Newsbash.ru.





В результате повредился утеплитель на цокольном этаже, а также пошли трещины по стенам. Кроме того, при строительстве нарушались требования охраны труда – в частности, не была огорожена зона работы крана.

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За выявленные нарушения начальника участка оштрафовали на 53 тысячи рублей. После проверки прокуратуры строительная фирма укрепила фундамент, провела его гидроизоляцию и заменила кирпичи в стенах здания.