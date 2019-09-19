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Владимир Ведерников рассказал, почему согласился стать прокурором Башкирии

Добавлено: 19.09.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Владимир Ведерников рассказал, почему согласился стать прокурором Башкирии

Депутаты Курултая лично познакомились с кандидатом на пост прокурора республики Владимиром Ведерниковым. Вчера он прошел первый этап согласования в регионе: в парламентском комитете по госстроительству, сообщает сайт Newsbash.ru.

Господин Ведерников пообещал начать работу с заполнения вакансий, образовавшихся в прокуратуре после серии громких отставок, а также с решения проблемы задолженности по зарплате, которая в республике достигла 700 млн руб. Проработавший последние семь лет в Москве прокурор дал понять, что не жалеет о переводе в Башкирию. Хотя в Москве, как он выразился, «сосредоточение политиков и авторитетов нашей страны», Башкирия тоже «большая, значимая республика».

Депутаты комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам Курултая Башкирии вчера приняли решение рекомендовать парламенту согласовать на должность прокурора республики кандидатуру Владимира Ведерникова, работающего с 2012 года заместителем прокурора Москвы. Представление кандидата на должность генеральный прокурор России Юрий Чайка внес в Курултай 29 августа. Предыдущий глава ведомства, Андрей Назаров, в июне был переведен в Курганскую область после коррупционного скандала, разразившегося в ведомстве: в конце 2018 года фигурантами уголовных дел стали первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов, заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Артур Шаретдинов, прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин, а недавно — начальник господина Шаретдинова Александр Галицын.

Зампрокурора Москвы Владимир Ведерников может стать прокурором Башкирии

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Господин Ведерников приехал на заседание профильного комитета в сопровождении одного из старожилов прокуратуры Башкирии — Виктора Логинова, с 2008 года работающего заместителем прокурора.

Представляя кандидата, глава комитета по госстроительству Владимир Нагорный зачитал его биографию. Владимир Ведерников родился в 1974 году в Томске, окончил Томский государственный университет. В прокуратуре — с 1996 года. Начинал помощником прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях Томской области. В 2000 году переехал в Москву, где от помощника прокурора Центрального административного округа (ЦАО) прошел путь до заместителя прокурора города. В его прокурорской карьере был перерыв — в 2005-2007 годах он работал в аппарате Госдумы. В прокуратуре Москвы Владимир Ведерников занимался вопросами поддержания гособвинения в судах, участия прокуроров в гражданских и арбитражных процессах, возглавляет аттестационную комиссию Москвы. На вопрос о семейном положении кандидат сообщил, что разведен и воспитывает сына.

Владимир Ведерников сообщил, что из Томска в Москву перебрался, когда «была линия на омоложение кадров центрального аппарата Генеральной прокуратуры». «Был приглашен исполняющим обязанности прокурора одного из управлений центрального аппарата. Там проработал около восьми месяцев, получил приглашение на работу в прокуратуру Москвы. Этим приглашением воспользовался»,— рассказал он.

Из слов господина Ведерникова следовало, что ему нравилось работать в Москве, где есть «сосредоточение политиков и авторитетов нашей страны», а в прокуратуре идет «напряженная, активная работа». Но и Башкирия представляется ему «большой и значимой республикой, одним из основных субъектов Российской Федерации». Он признался, что предложение переехать в Уфу не вызвало сомнений. «Для меня это будет первый опыт работы в качестве первого лица. Это серьезный кредит доверия»,— резюмировал он, пообещав «это доверие оправдать», «приумножить лучшие традиции прокуратуры республики и внести новую струю в работу».

Депутаты задали кандидату несколько вопросов. Так, глава регионального отделения «Справедливой России» Юрий Игнатьев поинтересовался, как прокурор собирается строить работу по соблюдению трудовых прав граждан, в частности, решать вопрос с долгами по зарплатам, которые достигли 700 млн руб. Господин Ведерников сказал, что намерен заняться этой темой в первую очередь и обратить на нерадивых работодателей «весь инструментарий, который имеет прокуратура».

Генерального директора Бурибаевского горно-обогатительного комбината

УГМК-холдинга Рустама Абаева интересовало, как новый прокурор будет минимизировать давление на бизнес. Владимир Ведерников пообещал давать согласие на внеплановые проверки «только при наличии действительно серьезных оснований», а любые сигналы бизнеса «тщательно рассматривать».

Помощник адвоката Башкирской окружной коллегии адвокатов Павел Завадич спросил, есть ли у прокурора опыт надзора над целевым расходованием бюджетных средств в рамках реализации национальных проектов. Господин Ведерников пообещал активно сотрудничать с Контрольно-счетной палатой и региональным минфином. «Использование государственных средств будет находиться под нашим постоянным контролем»,— отметил он.

На вопрос господина Завадича о том, что нового привнесет новый прокурор в работу прокуратуры, Владимир Ведерников сказал, что об этом говорить еще рано, но он знает о «неприятных событиях в органах башкирской прокуратуры», произошедших в последнее время. Вакансии, образовавшиеся в ведомстве, он обещал заполнять «грамотными, хорошими, лучшими специалистами из числа работников прокуратуры Башкирии». По информации „Ъ“, повышение может получить заместитель прокурора республики Виктор Логинов, занимающий эту должность с 2008 года. С июня он исполняет обязанности прокурора.

Депутаты Курултая должны согласовать кандидатуру Владимира Ведерникова сегодня.

В крупнейшей фракции парламента «Единой России» заявили, что, учитывая опыт кандидата, окажут ему поддержку. Глава фракции КПРФ Юнир Кутлугужин также уверен, что депутаты проголосуют за согласование прокурора. Заседание фракции пройдет перед заседанием парламента. Во фракции ЛДПР, по словам ее руководителя Вячеслава Рябова, господина Ведерникова оценивают как человека, имеющего «колоссальный опыт». Новому прокурору депутат пожелал «честно и добросовестно выполнять свою работу», а глава фракции «Справедливой России» Юрий Игнатьев — «изменить менталитет своих починенных, чтобы они работали по тому же принципу».
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