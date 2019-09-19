В Зианчуринском районе фельдшер и предприниматель возместят бюджету района 1 млн рублей
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В Зианчуринском районе местного предпринимателя и фельдшера ветеринарной станции обязали возместить бюджету района более 1 млн рублей. Ранее Кугарчинский межрайонный суд обвинил их в мошенничестве, сообщает сайт Newsbash.ru.
Дело в том, что в 2016 и 2018 годах районная администрация заключила с индивидуальным предпринимателем муниципальные контракты на отлов, лечение и содержание безнадзорных животных. В нарушение условий договора бизнесмен подговорил фельдшера ветстанции заполнять документацию об осмотре и лечении животных с неверными данными. За свои услуги сотрудник ветстанции получил от предпринимателя 20 тысяч рублей. Представив подложные документы в муниципалитет, коммерсант незаконно получил более 1 млн рублей.
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