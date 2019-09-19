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Хайдар Валеев займёт пост заместителя председателя Конституционного суда Башкирии

Добавлено: 19.09.19
Просмотров: 53
Рубрика: Общество / Человек и закон
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Хайдар Валеев займёт пост заместителя председателя Конституционного суда Башкирии

Начальник Управления Главы Башкирии по вопросам государственной службы и кадровой политике Хайдар Валеев займёт пост заместителя председателя Конституционного суда республики. Об этом сообщил в парламенте региона Глава РБ Радий Хабиров, пишет «КоммерсантЪ».


Напомним, Валеев занимал должность председателя Центризбиркома Башкирии в период 2011-2019 годов. 28 марта указом Главы Башкирии Радия Хабирова он был назначен на должность начальника Управления главы республики по вопросам государственной службы и кадровой политике.

Хайдар Валеев покинул пост председателя Центризбиркома Башкирии

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Конституционный суд Башкирии был создан в марте 1996 года, он состоит из четырёх судей. Должность председателя занимает бывший депутат Курултая Зуфар Еникеев.
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