Хайдар Валеев займёт пост заместителя председателя Конституционного суда Башкирии
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Начальник Управления Главы Башкирии по вопросам государственной службы и кадровой политике Хайдар Валеев займёт пост заместителя председателя Конституционного суда республики. Об этом сообщил в парламенте региона Глава РБ Радий Хабиров, пишет «КоммерсантЪ».
Напомним, Валеев занимал должность председателя Центризбиркома Башкирии в период 2011-2019 годов. 28 марта указом Главы Башкирии Радия Хабирова он был назначен на должность начальника Управления главы республики по вопросам государственной службы и кадровой политике.
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