Хайдар Валеев займёт пост заместителя председателя Конституционного суда Башкирии

Начальник Управления Главы Башкирии по вопросам государственной службы и кадровой политике Хайдар Валеев займёт пост заместителя председателя Конституционного суда республики. Об этом сообщил в парламенте региона Глава РБ Радий Хабиров, пишет «КоммерсантЪ».





Напомним, Валеев занимал должность председателя Центризбиркома Башкирии в период 2011-2019 годов. 28 марта указом Главы Башкирии Радия Хабирова он был назначен на должность начальника Управления главы республики по вопросам государственной службы и кадровой политике.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Конституционный суд Башкирии был создан в марте 1996 года, он состоит из четырёх судей. Должность председателя занимает бывший депутат Курултая Зуфар Еникеев.