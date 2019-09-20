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"Напилась и приставала к мужчинам": в суде допросили коллег изнасилованной дознавательницы из Уфы

Добавлено: 20.09.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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"Напилась и приставала к мужчинам": в суде допросили коллег изнасилованной дознавательницы из Уфы

В четверг в Кировском суде Уфы допросили семерых коллег дознавательницы Гульназ Фатхисламовой, изнасилованной высокопоставленными полицейскими, сообщает сайт Newsbash.ru.

Следствие обвинило в надругательстве над коллегой начальника Уфимского РОВД 53-летнего Эдуарда Матвеева, главу райотдела полиции Кармаскалинского района Салавата Галиева и начальника миграционной службы Уфимского района Павла Яромчука. Допрошенные судом свидетели не подтвердили версии изнасилования, которую рассказала суду г-жа Фатхисламова.


Оказывается, после бурной ночи, когда девушка стала сексуальной жертвой своего начальства, она пришла на работу. Но никто из общавшихся с ней в этот день не догадался о драме, которую пережила дознавательница.

Дознаватель из Уфы Гульназ Фатхисламова дала показания по делу об изнасиловании, не согласующиеся с материалами дела

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- Кировский суд допросил семь коллег потерпевшей, в том числе начальника отдела дознания, где она работала, - рассказал адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков. - Они рассказали суду, что девушка на следующий день после предполагаемого изнасилования пришла на работу в хорошем настроении и даже давала указания о приводе участников уголовного дела, которое вела. Свидетели сообщили, что не заметили у своей коллеги никаких психологических и физических признаков изнасилования.
По словам г-на Халикова, коллеги рассказали, что дознавательница на утренней оперативке сообщила о планах по работе, при этом начальник отдела полиции Эдуард Матвеев, который обвиняется в групповом изнасиловании, при всех коллегах высказал недовольство ее работой.
- По данным свидетелей, Матвеев вызвал ее и потребовал завершить начатые дела по дознанию, - говорит адвокат. - К вечеру этого дня, она написала заявление о групповом изнасиловании.
Источник в правоохранительных органах города поведал о других подробностях показаний свидетелей.
- Суду стали известны нелицеприятные вещи, связанные с характеристикой потерпевшей, - пояснили они. - Коллеги рассказали, что дознавательница несколькими неделями до происшествия на ведомственном мероприятии напилась и приставала к мужчинам-коллегам. Когда ее попросили уехать, она села за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и совершила ДТП. Ее уволили именно из-за этого, там было проведено служебное расследование.

Также, по сведениям источника, на следующее утро после предполагаемого изнасилования девушка явилась на работу в состоянии алкогольного опьянения.

- Коллеги говорят, что она была в отличном настроении, говорила много, вела себя дерзко, все указывало на то, что она была еще подшофе, - сообщил собеседник.
Слушания скандального дела продолжатся в пятницу.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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