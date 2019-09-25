Денис Чернятьев назначен руководителем Следственного комитета России по Башкирии
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Руководителем следственного управления Следственного комитета России по Башкирии стал генерал-лейтенант юстиции Денис Чернятьев. Соответствующий указ президент страны Владимир Путин подписал 7 сентября.
Справка:
Денис Чернятьев родился в 1974 году в Тюмени, учился в Уральской государственной юридической академии. С 1996 года служил в органах прокуратуры Тюменской области. С сентября 2007 года был первым заместителем руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области. В 2011 году стал руководителем следственного управления по Курганской области. С 2013 года руководил следственным управлением СК РФ по Челябинской области.
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