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В Мишкинском районе осудили водителя за поддельные водительские документы

Добавлено: 26.09.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Мишкинский район
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В Мишкинском районе осудили водителя за поддельные водительские документы

В Башкирии 28-летнего жителя Мишкинского района осудили за поддельное водительское удостоверение. Он был лишен прав на полтора года, однако ждать окончания наказания не хотел, сообщает сайт Newsbash.ru.


Мужчина заказал документ в Интернете в сентябре прошлого года, заплатив продавцу пять тысяч рублей. В удостоверение была вклеена фотография нарушителя, однако указаны персональные данные его близкого родственника.

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Водитель ездил по поддельным правам полгода. В апреле 2019 года в Бирске его остановили инспекторы ДПС и при проверке документов заподозрили фальшивку. По решению суда мужчину приговорили к трем месяцам ограничения свободы.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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