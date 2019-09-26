В Мишкинском районе осудили водителя за поддельные водительские документы
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В Башкирии 28-летнего жителя Мишкинского района осудили за поддельное водительское удостоверение. Он был лишен прав на полтора года, однако ждать окончания наказания не хотел, сообщает сайт Newsbash.ru.
Мужчина заказал документ в Интернете в сентябре прошлого года, заплатив продавцу пять тысяч рублей. В удостоверение была вклеена фотография нарушителя, однако указаны персональные данные его близкого родственника.
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