В Шаранском районе 150 детей были вынуждены мерзнуть в детском саду
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Прокуратура Шаранского района заставила восстановить нормальное теплоснабжение детского сада «Радуга» в Шаранском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как установили надзорные органы, в дошкольном учреждении, где обучаются более 150 детей, отсутствует отопление. На момент проверки температура в игровых комнатах составляла +16°С. Воспитанникам приходилось заниматься в теплых одеждах. Хотя, согласно санитарным нормам и правилам, температурный режим в игровых комнатах должен быть от +18 до +24°С.
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«Прокуратура внесла главе районной администрации представление об устранении допущенных нарушений. После нашего вмешательства обеспечена подача тепла в здание», сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.
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