В Бирске рекламу кальянной The loft Birsk признали аморальной
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В Башкирии рекламу кальянной признали аморальной. Заведение The loft Birsk, которое находится на улице Интернациональной в Бирске, придется снят свой баннер, на котором изображены две девушки, курящие кальян, сообщает сайт Newsbash.ru.
На рекламу в УФАС пожаловался один из местных жителей. По словам заявителя, девушки на картинке слишком откровенно одеты: у них оголены ноги и грудь. Члены комиссии с этим мнением согласились, сообщает газета «Коммерсантъ- Уфа».
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