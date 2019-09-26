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В Бирске рекламу кальянной The loft Birsk признали аморальной

Добавлено: 26.09.19
Просмотров: 60
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Бирский район
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В Бирске рекламу кальянной The loft Birsk признали аморальной

В Башкирии рекламу кальянной признали аморальной. Заведение The loft Birsk, которое находится на улице Интернациональной в Бирске, придется снят свой баннер, на котором изображены две девушки, курящие кальян, сообщает сайт Newsbash.ru.


На рекламу в УФАС пожаловался один из местных жителей. По словам заявителя, девушки на картинке слишком откровенно одеты: у них оголены ноги и грудь. Члены комиссии с этим мнением согласились, сообщает газета «Коммерсантъ- Уфа».

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Кроме того, они усмотрели в рекламе нарушение закона: на щите изображена табачная продукция и курительные принадлежности, что запрещено. В отношении рекламодателя и распространителя составили административные протоколы. Напомним, депутаты Башкирии приняли закон, запрещающий продажу электронных сигарет, кальянов и вейпа несовершеннолетним.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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