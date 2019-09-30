В Караидельском районе неизвестные лица установили шлагбаум на одной из улиц села

Прокуратура Караидельского района провела проверку по обращению жителей села Кирзя о воспрепятствовании в пользовании прудом, сообщает сайт Newsbash.ru.





Выявлено, что неизвестные лица установили шлагбаум на одной из улиц села, создав помеху для движения автотранспорта и перегородив проезд к Павловскому водохранилищу.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Таким образом, они незаконно ограничили право граждан на свободное передвижение в населенном пункте.В соответствии с законодательством, в случае отсутствия лица самовольно установившего ограждение, обязанность по его демонтажу возлагается на местные власти. Однако, как установила проверка, чиновники на многочисленные жалобы граждан не реагировали.По результатам проверки прокуратура внесла представление в муниципалитет с требованием устранить выявленные нарушения.После прокурорского вмешательства шлагбаум демонтирован.