В Караидельском районе неизвестные лица установили шлагбаум на одной из улиц села
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Прокуратура Караидельского района провела проверку по обращению жителей села Кирзя о воспрепятствовании в пользовании прудом, сообщает сайт Newsbash.ru.
Выявлено, что неизвестные лица установили шлагбаум на одной из улиц села, создав помеху для движения автотранспорта и перегородив проезд к Павловскому водохранилищу.
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В соответствии с законодательством, в случае отсутствия лица самовольно установившего ограждение, обязанность по его демонтажу возлагается на местные власти. Однако, как установила проверка, чиновники на многочисленные жалобы граждан не реагировали.
По результатам проверки прокуратура внесла представление в муниципалитет с требованием устранить выявленные нарушения.
После прокурорского вмешательства шлагбаум демонтирован.
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