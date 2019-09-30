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В Караидельском районе неизвестные лица установили шлагбаум на одной из улиц села

Добавлено: 30.09.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Караидельский район
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В Караидельском районе неизвестные лица установили шлагбаум на одной из улиц села

Прокуратура Караидельского района провела проверку по обращению жителей села Кирзя о воспрепятствовании в пользовании прудом, сообщает сайт Newsbash.ru.


Выявлено, что неизвестные лица установили шлагбаум на одной из улиц села, создав помеху для движения автотранспорта и перегородив проезд к Павловскому водохранилищу.

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Таким образом, они незаконно ограничили право граждан на свободное передвижение в населенном пункте.

В соответствии с законодательством, в случае отсутствия лица самовольно установившего ограждение, обязанность по его демонтажу возлагается на местные власти. Однако, как установила проверка, чиновники на многочисленные жалобы граждан не реагировали.

По результатам проверки прокуратура внесла представление в муниципалитет с требованием устранить выявленные нарушения.

После прокурорского вмешательства шлагбаум демонтирован.
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