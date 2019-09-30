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В деле об изнасиловании дознавательницы из Уфы появился пятый свидетель

Добавлено: 30.09.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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В деле об изнасиловании дознавательницы из Уфы появился пятый свидетель

Сегодня, 30 сентября, в суде Кировского района Уфы на заседании по делу об изнасиловании экс-дознавательницы допросили свидетеля, который опровергает слова потерпевшей, что в тот вечер в конце октября прошлого года она осталась одна в компании трех мужчин-полицейских начальников, сообщает сайт Newsbash.ru.


— Этот свидетель подтверждает, что в тот вечер на мероприятии, кроме потерпевшей, в компании Павла Яромчука, Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева присутствовала еще одна женщина. Свидетель сам привез ту вторую женщину к зданию, где якобы произошло преступление. Та женщина возмущалась поведением потерпевшей, которая, по ее словам, вела себя недостойно в тот вечер. Позже эта женщина покинула здание вместе с Салаватом Галиевым. Сегодня свидетель дал четкие последовательно согласующиеся показания, его ответы не вызывают сомнения в достоверности, — рассказал адвокат одного из обвиняемых Рустам Ибрагимов.

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Как объяснил адвокат, ранее этого очевидца сторона обвинения пыталась вывести из судебного процесса. В ближайшее время в суде допросят еще минимум двух свидетелей.

В заявлении об изнасиловании потерпевшая утверждала, что вечеринка в здании отдела миграции МВД продолжалась с половины восьмого вечера до пяти утра, при этом мужчины якобы сорвали с нее одежду и избивали.


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