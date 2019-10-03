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Следователи рассказали, куда делись украденные Луизой Хайруллиной миллионы

Добавлено: 03.10.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Салават
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Следователи рассказали, куда делись украденные Луизой Хайруллиной миллионы

Полицейские уголовного розыска выяснили, куда подевались украденные миллионы из салаватского филиала «Россельхозбанка». Сегодня, 3 октября, в Уфе этот вопрос представителям угрозыска задали журналисты, сообщает сайт Newsbash.ru

— Марат Хайруллин большую часть денег проиграл. Это подтверждается букмекерскими выписками, — сообщил начальник уголовного розыска Рамиль Ермеев. 

Марат Хайруллин заявил, что жена ограбила банк в одиночку и он не знает, где деньги

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Информацию о том, что Марат проиграл все деньги в казанском казино, сообщал источник еще в начале июля. Но тогда стражи порядка никак не комментировали это сообщение.

А вот где оставшиеся деньги, продолжают выяснять следователи.

Весной этого года все СМИ страны писали о том, как самый обычный кассир самого обычного городского филиала банка вынесла из кредитного учреждения около 25 миллионов в рублях и валюте. После этого 39-летняя Луиза Хайруллина бесследно исчезла, прихватив с собой безработного мужа и двух дочерей-школьниц. Беглецов искали больше месяца, а нашли на съемной квартире в Казани. Луизу сразу определили в СИЗО, а Марат некоторое время находился на свободе. Он даже успел подзаработать, участвуя в ток-шоу на федеральных каналах. Вскоре и ему определили меру пресечения — на его ноге защелкнули браслет, из-за которого он не может выходить из дома до суда.

После того как страсти по истории «башкирских Бонни и Клайда» немного поутихли, в соцсетях кто-то начал собирать деньги на адвоката Луизе. Со слов якобы подруги задержанной, женщина осталась без защитника. 

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