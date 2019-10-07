В Балтачевском районе местный депутат лишился статуса и многомиллионых нетрудовых доходов

В Балтачевском районе прокуратуры обнаружила у одного из местных депутатом многомиллионное имущество, приобретенное на неустановленные доходы.





Оказалось, что в 2016 и 2018 годах его семья купила в Уфе три квартиры в элитных домах. Также народный избранник приобрел иномарку стоимостью больше 18 миллионов рублей. При этом официальный заработок районного депутата не позволял делать ему такие дорогостоящие покупки. Пытаясь избежать наказания, он предоставил договоры о займах у родственников, однако и их доходы не позволяли им накопить многомиллионные суммы.



В итоге народный избранник лишился своего статуса. Прокуратура направила в суд иск с требованием конфисковать незаконно приобретенное имущество в пользу государства. На квартиры и элитный автомобиль наложили арест.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram