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В Благовещенском районе «Региональный оператор РБ» сделал некачественный ремонт трех домов

Добавлено: 07.10.19
Просмотров: 83
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Благовещенский район
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В Благовещенском районе «Региональный оператор РБ» сделал некачественный ремонт трех домов

Благовещенская межрайонная прокуратура по коллективному обращению местных жителей провела проверку соблюдения жилищного законодательства.


Установлено, что «Региональный оператор РБ» осуществил капитальный ремонт кровли трех многоквартирных домов на территории Благовещенского района. Вместе с тем, как показала прокурорская проверка, работы произведены в отсутствие проектной документации и с нарушением обязательных требований.

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Так, использовались древесные материалы ненадлежащего качества, допускались нарушения при соединении стоек, имелись непроклеенные участки покрытия, вздутия под гидроизоляционным материалом, не контролировались сроки выполнения работ.

На основании материалов прокурорской проверки два ответственных должностных лица Регионального оператора привлечены к административной ответственности по ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов).

Кроме того, прокуратура внесла в адрес руководителя учреждения представление с требованием устранить выявленные нарушения, результаты рассмотрения которого находятся на контроле надзорного ведомства.

Источник: bashprok.ru
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