В Башкирии стартовал второй этап конкурса «Народный участковый - 2019»

Башкортостан выбирает своего лучшего участкового. Самые достойные из полицейских приняли участие в первом этапе конкурса, который завершился вечером 20 сентября.





Конкурс «Народный участковый-2019» проводится в России уже в девятый раз. Лучшего участкового выбирают граждане посредством голосования в сети Интернет. На первом региональном этапе в каждом районе и городе были определены участники - представители самой популярной среди населения полицейской профессии.





Итоги этого этапа уже подведены и размещены на официальном сайте МВД по Республике Башкортостан. Во второй этап региональных состязаний вышли 20 участковых.Напомним, что второй этап конкурса «Народный участковый-2019» стартовал 7 октября. По его результатам, лучший участковый территориального органа МВД России примет участие в финальном, всероссийском, этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования на федеральном уровне.

Награждение самого народного участкового и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции.



Любой из вас может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного и проголосовать за него. На страничке официального сайта МВД Башкортостана вы можете узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане.



Ознакомиться со списком участников Вы можете, пройдя по специальной ссылке на сайте 02.мвд.рф.