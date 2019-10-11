В Белокатайском районе семья предпринимателей продала администрации района 20 непригодных для проживания квартир
Прокуратура Белокатайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней местной предпринимательницы Ольги Гибатовой и ее 52-летнего супруга Владика Гибатова.
Каждый из них обвиняется в совершении 20 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) и 20 эпизодов по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
Согласно заключению республиканской межведомственной комиссии, а также экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела, возведенные дома небезопасны и непригодны для проживания граждан. При их строительстве вместо фундамента использовались обычные деревянные пеньки, система вентиляции установлена с нарушением, что привело к промерзанию конструкций и образованию плесени.
Обвиняемые вину в совершении преступлений не признали.
Кроме того, в отношении должностных лиц местной администрации по данному факту в настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы прокурорской проверки.
Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Белокатайский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
На контроле прокуратуры республики находятся ход и результаты расследования аналогичных уголовных дел в г. Октябрьский и Белорецком районе.