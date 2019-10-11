В Белокатайском районе семья предпринимателей продала администрации района 20 непригодных для проживания квартир

Прокуратура Белокатайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней местной предпринимательницы Ольги Гибатовой и ее 52-летнего супруга Владика Гибатова.





Каждый из них обвиняется в совершении 20 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) и 20 эпизодов по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, совершенный группой лиц по предварительному сговору).





По версии следствия, в 2016-2017 гг. злоумышленники обманом реализовали администрации Белокатайского района 20 квартир в 7 домах, построенных ими с отступлением от технических норм и регламентов, а также с нарушением градостроительного законодательства. Впоследствии жилые помещения предоставлены детям-сиротам.Согласно заключению республиканской межведомственной комиссии, а также экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела, возведенные дома небезопасны и непригодны для проживания граждан. При их строительстве вместо фундамента использовались обычные деревянные пеньки, система вентиляции установлена с нарушением, что привело к промерзанию конструкций и образованию плесени.Обвиняемые вину в совершении преступлений не признали.Кроме того, в отношении должностных лиц местной администрации по данному факту в настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы прокурорской проверки.



Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Белокатайский межрайонный суд для рассмотрения по существу.



На контроле прокуратуры республики находятся ход и результаты расследования аналогичных уголовных дел в г. Октябрьский и Белорецком районе.

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