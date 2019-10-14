В Салавате начальник управления образования оштрафован за нарушение требований законодательства о контрактной системе

Верховный суд республики утвердил решение районного суда о привлечении к административной ответственности начальника Управления образования администрации г. Салават.





Основанием для принятия такого решения послужили материалы прокурорской проверки, которой установлено, что по итогам 2018 года объем закупок учреждением у единственного поставщика превысил более чем на пять миллионов рублей.

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Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить в установленном порядке не должен превышать два миллиона рублей.Таким образом, другие хозяйствующие субъекты были лишены возможности реализовать свое право на участие в торгах.В связи с этим прокуратура города возбудила в отношении начальника Управления образования административное дело по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства о контрактной системе), по итогам рассмотрения которого он оштрафован на 30 тыс. рублей.Не согласившись с решением суда о наложении штрафа, чиновник обжаловал его в вышестоящую инстанцию.Верховный суд республики отклонил доводы жалобы и подтвердил законность выводов прокуратуры г. Салават.