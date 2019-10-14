В Бирском районе задержали двух браконьеров подстреливших лося

В Бирском районе полицейские совместно с сотрудниками Минэкологии РБ установили личности подозреваемых в браконьерстве. Ими оказались 34 и 37-летние жители республики.





Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Бирскому району майор полиции Сергей Яманаев и представитель Министерства экологии РБ в ходе обхода вверенной им территории выявили факт браконьерства.

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Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

В 3 км от деревни Десяткино при разделывании туши лося были задержаны подозреваемые в незаконной добыче животного. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.Стоит отметить, что у одного из мужчин была лицензия, но на отстрел кабана. В ходе осмотра было изъято 2 ружья, туша лося.В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.По закону, за незаконную охоту предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев со штрафом до двухсот тысяч рублей.