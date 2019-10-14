В Бирском районе задержали двух браконьеров подстреливших лося

В 3 км от деревни Десяткино при разделывании туши лося были задержаны подозреваемые в незаконной добыче животного. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.
Стоит отметить, что у одного из мужчин была лицензия, но на отстрел кабана. В ходе осмотра было изъято 2 ружья, туша лося.
В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
По закону, за незаконную охоту предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев со штрафом до двухсот тысяч рублей. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram