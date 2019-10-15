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В Гафурийском районе осудили чиновника за незаконное выделение квартиры

Добавлено: 15.10.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Гафурийский район
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В Гафурийском районе осудили чиновника за незаконное выделение квартиры

Гафурийский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего бывшего главы Красноусольского сельсовета.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).


В суде установлено, что в 2012 году к чиновнику обратилась местная жительница с просьбой предоставить ей жилье.

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Глава муниципалитета, зная, что она не нуждалась в улучшении жилищных условий и не состояла в списках очередников, подписал с ней договор социального найма квартиры, площадью 68 кв.м. в с.Красноусольский.

Спустя месяц подсудимый без законных оснований вынес постановление о передаче указанной квартиры в собственность заявителя.

Своими незаконными действиями глава сельского поселения причинил муниципалитету ущерб в сумме около 1,3 млн. рублей.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 150 тыс. рублей. Кроме того, по иску прокуратуры с него взыскана сумма причиненного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.


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Источник: bashprok.ru
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