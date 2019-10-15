В Гафурийском районе осудили чиновника за незаконное выделение квартиры

Глава муниципалитета, зная, что она не нуждалась в улучшении жилищных условий и не состояла в списках очередников, подписал с ней договор социального найма квартиры, площадью 68 кв.м. в с.Красноусольский.
Спустя месяц подсудимый без законных оснований вынес постановление о передаче указанной квартиры в собственность заявителя.
Своими незаконными действиями глава сельского поселения причинил муниципалитету ущерб в сумме около 1,3 млн. рублей.
Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 150 тыс. рублей. Кроме того, по иску прокуратуры с него взыскана сумма причиненного ущерба.