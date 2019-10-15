В Башкирии ряд врачей оказались под подозрением у прокуратуры

Прокуратура Башкирии обнаружила в налоговых декларациях нарушения антикоррупционного законодательства. Из-за этого главные врачи и медперсонал нескольких медучреждений оказались под подозрением у прокуратуры. Об этом сообщает издание «Медиакорсеть».





Главный врач Республиканского кожно-венерологического диспансера № 1 не указал в декларации о дополнительных доходах жены в частной фармацевтической компании. Еще один руководитель Караидельской ЦРБ скрыл, что у его супруги есть новая квартира.

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Фото: pixabay

Отдельный случай у главного бухгалтера Стерлибашевской ЦРБ. Мужчина заключил 30 контрактов на имя своей жены по поставке продуктов питания и уборке помещений больницы. Общая сумма оказалась более 12 млн рублей.Прокуратура Башкирии представила все выявленные нарушения Минздраву Башкирии.