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В Башкирии водоснабжение и водоотведение передадут в собственность муниципалитетов

Добавлено: 16.10.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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В Башкирии водоснабжение и водоотведение передадут в собственность муниципалитетов

Разработанный в республике законопроект предусматривает перераспределение полномочий по организации водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления и органами государственной власти во всех муниципалитетах, за исключением Межгорья.


Работа проводится в рамках национального проекта «Экология».

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Закон о перераспределении с 2020 года полномочий в этой сфере был принят в конце июня, однако распространяется он лишь на восемь городов - Уфу, Стерлитамак, Салават, Агидель, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, Сибай, а также Уфимский район. После внесения изменений он будет действовать во всех городах и районах.

Сейчас в республике эти услуги оказывают 95 ресурсоснабжающих предприятий. Износ объектов водоснабжения составляет 65,9 процента, водоотведения – 59,1 процента. Свой ресурс уже выработали 37,4 процента водопроводных сетей и 35,8 процента канализационных.

Потери воды в сетях центрального водоснабжения составляют в среднем 19,1 процента. Из сточных вод, проходящих очистку, до нормативов доводится всего 15,7 процента. Остальные сбрасываются в открытые водоемы, что отрицательно влияет на экологию.

В год в республике ремонтируется всего 1,3 процента водопроводов и 0,5 процента сетей водоотведения, хотя норматив предусматривает показатель 5 процентов. Модернизация в основном проводится на средства республиканского бюджета, при этом рычагов управления у государства нет.

Перераспределение полномочий даст целый ряд преимуществ. Прежде всего это возможность привлекать заемные средства по нескольким объединенным проектам и реализовать инвестпрограммы за счет консолидированного дохода. Кроме того, это позволит организовать квалифицированный технический надзор за эксплуатацией объектов и обучение специалистов.

В конечном итоге должна повыситься надежность водоснабжения, улучшиться качество питьевой воды. Будут также выполнены требования к очистке стоков.

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Источник: proural.info
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