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В Зианчуринском районе предприниматель продавал книги с экстремистским содержанием

Добавлено: 17.10.19
Просмотров: 42
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Зианчуринский район
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В Зианчуринском районе предприниматель продавал книги с экстремистским содержанием

Прокуратура Зианчуринского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии экстремисткой деятельности.


Надзорными мероприятиями в магазине, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, выявлены книги, которые решением суда признаны экстремистским материалом.

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Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» запрещает на территории Российской Федерации распространять экстремистские материалы, а также их производство или хранение в целях распространения.

В этой связи прокуратура района возбудила в отношении коммерсанта административное дело по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов), по результатам рассмотрения которого он оштрафован на 2 тыс. рублей, книги конфискованы.
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Источник: bashprok.ru
Фото: gorod24.online
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