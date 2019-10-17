В Зианчуринском районе предприниматель продавал книги с экстремистским содержанием

Прокуратура Зианчуринского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии экстремисткой деятельности.





Надзорными мероприятиями в магазине, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, выявлены книги, которые решением суда признаны экстремистским материалом.

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Фото: gorod24.online

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» запрещает на территории Российской Федерации распространять экстремистские материалы, а также их производство или хранение в целях распространения.В этой связи прокуратура района возбудила в отношении коммерсанта административное дело по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов), по результатам рассмотрения которого он оштрафован на 2 тыс. рублей, книги конфискованы.