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В России вышел закон разрешающий чиновникам работать удаленно

Добавлено: 18.10.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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В России вышел закон разрешающий чиновникам работать удаленно

Российским чиновникам разрешили работать из дома. Так хотят сэкономить на проезде Мособлдума приняла закон, согласно которому региональным чиновникам можно работать удалённо.


Подмосковье станет первым регионом, где представители власти смогут трудиться дистанционно, например, из дома. Подобного опыта в России ещё не было. По предварительным подсчётам, разрешение на удалённую работу получат около 400 госслужащих областной администрации и Мособлдумы.

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Закон не будет распространяться на сотрудников, которые работают с населением, или на тех, кто обязан участвовать в общих совещаниях.

Инициатива приведёт к экономии бюджетных средств. Подмосковье сможет не доплачивать работающим из дома чиновникам за проезд на работу, пояснил глава парламентского комитета по вопросам госвласти и региональной безопасности Александр Баранов.

«Сегодня во многих коммерческих компаниях присутствие ряда специалистов в офисе становится необязательным — логично было бы распространить эту практику и на госучреждения», — отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Кроме того, подобная практика с успехом работает в Японии, где каждый десятый чиновник работает удалённо, отметил он. Брынцалов добавил, что в первую очередь инициатива должна коснуться IT-специалистов и сотрудников финансового отдела.

Оптимизация процессов предприятия и сокращение их издержек являются целями национальной программы «Производительность труда и поддержка занятости». На поддержку занятости выделено 52,1 млрд рублей.

Источник: news.mail.ru
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