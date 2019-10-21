Убивший сестру Айнур Абдулнасыров отправится на принудительное лечение из-за проблем с психикой

Дюртюлинский районный суд огласил свое решение в отношении 35-летнего Айнура Абдулнасырова, основателя международного образовательного онлайн-сервиса для изучения иностранных языков LinguaLeo.





Уфимский миллионер зарезал свою психически нездоровую сестру — ее поведение раздражало мужчину. Как выяснили эксперты, у самого мужчины также есть проблемы с психикой, и теперь он отправится на принудительное лечение.

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Фото: Vk.com

— Согласно заключению экспертов, у обвиняемого обнаружено психическое расстройство, которое лишало его и лишает в настоящее время возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, — сообщили в Дюртюлинской межрайонной прокуратуре. — В ходе проведения экспертизы и судебных заседаний были исследованы медицинские документы и показания свидетелей, согласно которым первые изменения в психическом состоянии подсудимого были зафиксированы уже в 2013 году.