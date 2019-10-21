В Гафурийском районе, в связи с утратой доверия, уволили главу сельсовета

Прокуратура Гафурийского района провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства в администрации Утяковского сельсовета.
Установлено, что 50-летний глава сельского поселения в период с 2012 по 2016 годы издал подложные выписки из похозяйственных книг о наличии у пяти граждан права собственности на земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства общей площадью 125 соток.
В последующем, на основании данных выписок гражданами, в том числе дочерью чиновника, зарегистрировано право собственности на земельные участки.
В результате незаконных действий сельскому поселению причинен имущественный ущерб на общую сумму свыше 500 тыс. рублей.
При этом глава сельского поселения не принял меры к урегулированию возникшего конфликта интересов, а наоборот, использовал должностные полномочия в целях совершения преступления и противодействия возмещению причиненного ущерба.
В этой связи прокуратура района внесла в Совет сельского поселения представление об освобождении его от должности в связи с утратой доверия.
Между тем, требования прокуратуры остались неисполненными, что явилось основанием для обжалования бездействия представительного органа в судебном порядке.
Иск прокуратуры удовлетворен, чиновник освобожден от должности в связи с утратой доверия.