В Гафурийском районе, в связи с утратой доверия, уволили главу сельсовета

Прокуратура Гафурийского района провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства в администрации Утяковского сельсовета.





Установлено, что 50-летний глава сельского поселения в период с 2012 по 2016 годы издал подложные выписки из похозяйственных книг о наличии у пяти граждан права собственности на земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства общей площадью 125 соток.





В последующем, на основании данных выписок гражданами, в том числе дочерью чиновника, зарегистрировано право собственности на земельные участки.В результате незаконных действий сельскому поселению причинен имущественный ущерб на общую сумму свыше 500 тыс. рублей.При этом глава сельского поселения не принял меры к урегулированию возникшего конфликта интересов, а наоборот, использовал должностные полномочия в целях совершения преступления и противодействия возмещению причиненного ущерба.В этой связи прокуратура района внесла в Совет сельского поселения представление об освобождении его от должности в связи с утратой доверия.

Между тем, требования прокуратуры остались неисполненными, что явилось основанием для обжалования бездействия представительного органа в судебном порядке.





Иск прокуратуры удовлетворен, чиновник освобожден от должности в связи с утратой доверия.



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