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В Гафурийском районе, в связи с утратой доверия, уволили главу сельсовета

Добавлено: 21.10.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Гафурийский район
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В Гафурийском районе, в связи с утратой доверия, уволили главу сельсовета

Прокуратура Гафурийского района провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства в администрации Утяковского сельсовета.


Установлено, что 50-летний глава сельского поселения в период с 2012 по 2016 годы издал подложные выписки из похозяйственных книг о наличии у пяти граждан права собственности на земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства общей площадью 125 соток.

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В последующем, на основании данных выписок гражданами, в том числе дочерью чиновника, зарегистрировано право собственности на земельные участки.

В результате незаконных действий сельскому поселению причинен имущественный ущерб на общую сумму свыше 500 тыс. рублей.

При этом глава сельского поселения не принял меры к урегулированию возникшего конфликта интересов, а наоборот, использовал должностные полномочия в целях совершения преступления и противодействия возмещению причиненного ущерба.

В этой связи прокуратура района внесла в Совет сельского поселения представление об освобождении его от должности в связи с утратой доверия.

Между тем, требования прокуратуры остались неисполненными, что явилось основанием для обжалования бездействия представительного органа в судебном порядке.


Иск прокуратуры удовлетворен, чиновник освобожден от должности в связи с утратой доверия.

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Источник: bashprok.ru
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