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В Уфе, после служебной проверки, уволили двух начальников отделений полиции

Добавлено: 21.10.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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В Уфе, после служебной проверки, уволили двух начальников отделений полиции

В Уфе после служебной проверки, которую назначил министр внутренних дел Башкирии Роман Деев, уволены два начальника отделения полиции №11. Основания — отрицательные, которые вскрылись после рядового уголовного дела об угоне иномарки.


Как уточнили в пресс-службе МВД республики, дорогостоящий автомобиль угнали в 2017 году. После злоумышленник попал в аварию. Как и положено, дело возбудили по статье 264 УК РФ, иномарку изъяли и припарковали на территории 11 отделения полиции столицы Башкирии. Позже было возбуждено уголовное дело об угоне по ст. 166 УК РФ.

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«В дальнейшем, двое сотрудников отдела из числа руководителей, реализуя преступный умысел, неправомерно передали данный автомобиль гражданину, который якобы имел документы, дающие ему права на иномарку», — сообщили в министерстве.
Материалы в отношении двух начальников отправили в региональный Следственный комитет. Однако под следствие могут попасть еще два сотрудника полиции. В ходе оперативных действий в деле вскрылись фальсификации двумя дознавателями.

Вновь открывшиеся обстоятельства спровоцировали новую служебную проверку в МВД Башкирии. Материалы так же передали в СКР по РБ.
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Источник: www.bashinform.ru
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