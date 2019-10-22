В России владельцев незарегистрированных беспилотников ждут большие штрафы

Владельцам беспилотных летательных аппаратов со следующей недели могут грозить штрафы, если они не зарегистрируют дроны. На сегодня более 95% беспилотников в России официально не зарегистрированы. Это следует из статистики Росавиации.





«Менее 5% от всех дронов, которые могут быть на руках у россиян, имеют регистрацию», — сообщает РБК. Мера наказания в виде штрафа начнет применяться с 27 октября. К настоящему времени узаконить свои права на владение беспилотниками пожелали свыше трех тысяч человек.

«Федеральное агентство воздушного транспорта получило 3,197 тыс. заявок на регистрацию. На учет поставлены 1,562 тыс. дронов», — говорится в сообщении ведомства. Заявки сейчас принимаются только в виде почтовых отправлений. Основной причиной отказа в регистрации чаще всего становится несоответствие заявлений установленным требованиям.

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Правила регистрации беспилотных воздушных судов вступили в силу с 27 сентября. Согласно им, каждый, кто покупает дрон весом от 0,25 до 30 килограммов, должен зарегистрировать летательный аппарат в Росавиации. Заявление в ведомство необходимо подать в десятидневный срок. На регистрацию уже находящихся на территории страны беспилотников отводится 30 дней, пишет деловая газета «Взгляд».