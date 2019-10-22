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В Калтасинском районе девушка устроилась медсестрой в больницу по поддельному диплому

Добавлено: 22.10.19
Просмотров: 105
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Калтасинский район
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В Калтасинском районе девушка устроилась медсестрой в больницу по поддельному диплому

Прокуратура Калтасинского района проверила исполнение трудового законодательства в центральной больнице.


Установлено, что в мае текущего года 27-летняя местная жительница принята на должность медицинской сестры терапевтического отделения.

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Основанием для трудоустройства послужил диплом о среднем профессиональном образовании по специальности «сестринское дело».

Вместе с тем, факт обучения не подтвердился. Со слов девушки она купила диплом у незнакомой женщины за 40 тыс. рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в орган дознания для дачи уголовно-правовой оценки.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), ход расследования которого находится на контроле надзорного ведомства.

В ходе разбирательства девушка уволилась по собственному желанию.
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Источник: bashprok.ru
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