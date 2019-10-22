В Калтасинском районе девушка устроилась медсестрой в больницу по поддельному диплому

Основанием для трудоустройства послужил диплом о среднем профессиональном образовании по специальности «сестринское дело».
Вместе с тем, факт обучения не подтвердился. Со слов девушки она купила диплом у незнакомой женщины за 40 тыс. рублей.
Материалы прокурорской проверки направлены в орган дознания для дачи уголовно-правовой оценки.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), ход расследования которого находится на контроле надзорного ведомства.
В ходе разбирательства девушка уволилась по собственному желанию. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram