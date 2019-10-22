Главу Минздрава Башкирии Максима Забелина оштрафовали за отсутствия препаратов для семилетнего ребенка

Министерство здравоохранения Башкирии оказалось в центре внимания судебных приставов. Причина тому – необеспечение необходимыми лекарствами ребенка с редким генетическим заболеванием. 18 сентября 2018 года Кировский районный суд обязал ведомство выделить дорогостоящие лечение. Однако семилетний мальчик до сих пор выживает без препарата.





Как сообщило издание Proufu, в декабре 2018 года региональный Минздрав выплатил 50 тысяч рублей исполнительного сбора, так как не выполнил решение суда. Тогда назначили штраф в размере 10 тысяч рублей уже непосредственно главе ведомства, а именно Максиму Забелину, но чиновник предпочел проигнорировать выплату. В августе 2019 года УФССП по РБ вновь побеспокоило главного врача республики, удвоив штраф. Чиновнику это не понравилось, он попытался оспорить решение через Кировский суд.

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Стоит отметить, по данным издания, глава Минздрава сделал замечание руководителю Управления материально-технического обеспечения ведомства Мехти Гусейнову, так как именно он в ответе за обеспечение лекарствами пациентов. Однако до сих пор остается непонятной ситуация с лекарством для семилетнего мальчика из Уфы.