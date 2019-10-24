В Благовещенске мужчина страдающий алкогольной зависимостью насмерть сбил отца четверых детей
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Благовещенская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя.
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем), п.п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, в состоянии алкогольного опьянения, сопряжённое с оставлением места его совершения).
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При этом мужчина состоял на учете у врача-нарколога с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя» и у него не было водительских прав.
В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевший, являвшийся отцом четверых детей, скончался на месте.
Злоумышленник, оставив транспортное средство, скрылся и вернулся на место аварии через несколько часов.
Обвиняемый частично признал вину в совершении преступлений.
Уголовное дело направлено в Благовещенский районный суд для рассмотрения по существу.
Источник:
bashprok.ru
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