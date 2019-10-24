Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Благовещенске мужчина страдающий алкогольной зависимостью насмерть сбил отца четверых детей

В Благовещенске мужчина страдающий алкогольной зависимостью насмерть сбил отца четверых детей

Добавлено: 24.10.19
Просмотров: 95
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Благовещенский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Благовещенске мужчина страдающий алкогольной зависимостью насмерть сбил отца четверых детей

Благовещенская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя.


Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем), п.п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, в состоянии алкогольного опьянения, сопряжённое с оставлением места его совершения).

Жители Благовещенска обратились за помощью к экологам

Читайте также:

Жители Благовещенска обратились за помощью к экологам
По версии следствия, в мае текущего года обвиняемый в состоянии опьянения угнал автомобиль марки «Газель» и совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине одной из улиц города.

При этом мужчина состоял на учете у врача-нарколога с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя» и у него не было водительских прав.

В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевший, являвшийся отцом четверых детей, скончался на месте.

Злоумышленник, оставив транспортное средство, скрылся и вернулся на место аварии через несколько часов.

Обвиняемый частично признал вину в совершении преступлений.

Уголовное дело направлено в Благовещенский районный суд для рассмотрения по существу.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: bashprok.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Экс-мэра Нефтекамска осудят за превышение должностных полномочий
Происшествия
Экс-мэра Нефтекамска осудят за превышение должностных полномочий
В Нефтекамске осудили следователя-коррупционера
Происшествия
В Нефтекамске осудили следователя-коррупционера
Житель Мишкинского района получил 3 года колонии за смертельное ДТП
Происшествия
Житель Мишкинского района получил 3 года колонии за смертельное ДТП
В Калтасинском районе за служебный подлог перед судом предстанет местный ветеринар
Человек и закон
В Калтасинском районе за служебный подлог перед судом предстанет местный ветеринар
В Иглинском районе по вине пьяного водителя погибли два пассажира
Человек и закон
В Иглинском районе по вине пьяного водителя погибли два пассажира
В Краснокамском районе два браконьера незаконно добыли 18 стерлядок
Человек и закон
В Краснокамском районе два браконьера незаконно добыли 18 стерлядок
Уфимец предложил взятку призывнику за помощь в освобождении от военной службы
Человек и закон
Уфимец предложил взятку призывнику за помощь в освобождении от военной службы
В Башкирии женщина спланировала убийство бизнесмена из-за долга в 1,5 млн рублей
Общество
В Башкирии женщина спланировала убийство бизнесмена из-за долга в 1,5 млн рублей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: