В Аургазинском районе 8 водителей, состоящих на учете у нарколога, лишены права управления автомобилем
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Прокуратура Аургазинского района провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
Установлено, что восемь местных жителей, имея водительские удостоверения на право управления автомобилем, более 1 года состояли на учете у врача-нарколога с диагнозом «хронический алкоголизм».
В связи с этим, прокурор направил в суд исковые заявления о прекращении действия права управления транспортным средством у данных граждан.
Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Решения суда в законную силу не вступили.
Источник:
bashprok.ru
Фото: srgazeta.ru
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