В Аургазинском районе 8 водителей, состоящих на учете у нарколога, лишены права управления автомобилем

Прокуратура Аургазинского района провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.





Установлено, что восемь местных жителей, имея водительские удостоверения на право управления автомобилем, более 1 года состояли на учете у врача-нарколога с диагнозом «хронический алкоголизм».

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Фото: srgazeta.ru

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» указанное заболевание препятствует безопасному управлению транспортными средствами.В связи с этим, прокурор направил в суд исковые заявления о прекращении действия права управления транспортным средством у данных граждан.Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.Решения суда в законную силу не вступили.