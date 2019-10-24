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В Аургазинском районе 8 водителей, состоящих на учете у нарколога, лишены права управления автомобилем

Добавлено: 24.10.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Аургазинский район
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В Аургазинском районе 8 водителей, состоящих на учете у нарколога, лишены права управления автомобилем

Прокуратура Аургазинского района провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.


Установлено, что восемь местных жителей, имея водительские удостоверения на право управления автомобилем, более 1 года состояли на учете у врача-нарколога с диагнозом «хронический алкоголизм».

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В соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» указанное заболевание препятствует безопасному управлению транспортными средствами.

В связи с этим, прокурор направил в суд исковые заявления о прекращении действия права управления транспортным средством у данных граждан.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решения суда в законную силу не вступили.
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Источник: bashprok.ru
Фото: srgazeta.ru
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