Прокуратура Башкирии попросила назначить бывшему вице-мэру Уфы Александру Филиппову 8 лет колонии

По данным «Коммерсантъ-Уфа» сегодня, 28 октября, гособвинение в Октябрьском суде Уфы попросило назначить бывшему вице-мэру администрации Уфы по строительству Александру Филиппову лишение свободы на восемь лет в колонии общего режима.





Бывший вице-мэр обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при реализации федеральной программы расселения ветхого аварийного жилья.

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Напомним, ранее стало известно, что следком Башкирии прекратил уголовное дело в отношении Александра Филиппова по обвинению в неуплате налога в размере 3,7 млн рублей от продажи компании «Автореал».Ранее сообщалось о ходе судебного расследования по делу экс-чиновника. Во время рассмотрения дела бывшего вице-мэра всплыло имя Ирека Ялалова, которого позднее допросили по поводу его бывшего заместителя.