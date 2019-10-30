В России запретят выдавать кредиты под залог жилого помещения

1 ноября вступает в силу федеральный закон, который запретит микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилого помещения.





«Возможность выдавать дорогостоящие кредиты под залог квартир породила легальную схему отъема жилья у граждан. При выдаче экспресс-микрозаймов тщательного анализа платежеспособности заемщиков нет, риск невозврата большой. Но ведь этот риск с лихвой покрывается высокими процентными ставками. А залог квартиры может иметь для человека катастрофические последствия. Взяв в трудной ситуации и не сумев вернуть несколько тысяч рублей займа, клиент микрофинансовой организации может лишиться своего единственного жилья», — прокомментировал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

«Тему «быстрозаймов» депутаты давно держат на контроле. В связи с большим количеством обращений граждан мы создали специальную рабочую группу, совместно с экспертами готовили предложения по изменению федерального законодательства, проводили рейды по микрофинансовым организациям с привлечением к ответственности тех, кто выдает займы по чужим документам. Сейчас ситуация относительно нормализовалась. Микрокредиты под 700-800 процентов годовых уже не выдаются. Но, как видим, отдельные моменты еще требуют урегулирования», — отметил Константин Толкачев.

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Фото: 360tv.ru

По мнению спикера республиканского парламента, рынок микрофинансирования сейчас гораздо более цивилизованный, чем несколько лет назад.