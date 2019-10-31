Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Аскинском районе оштрафовали директора школы за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства

В Аскинском районе оштрафовали директора школы за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства

Добавлено: 31.10.19
Просмотров: 119
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Аскинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Аскинском районе оштрафовали директора школы за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства

Прокуратура Аскинского района провела проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства в одном из образовательных учреждений.


Установлено, что на работу в школу принят учитель, ранее замещавший должность заведующего сектором опеки и попечительства в районной администрации.

В Аскинском районе в пожаре погибла пожилая женщина

Читайте также:

В Аскинском районе в пожаре погибла пожилая женщина
В нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» образовательное учреждение не направило сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником в установленный 10-дневный срок на предыдущее место его службы.

По данному факту прокуратура внесла директору школы внесла представление об устранении нарушений законодательства.

Кроме того, возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), по результатам рассмотрения которого он оштрафован на 20 тыс. рублей.

В настоящее время штраф оплачен.
Читать еще...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Благовещенском районе «Региональный оператор РБ» сделал некачественный ремонт трех домов
Человек и закон
В Благовещенском районе «Региональный оператор РБ» сделал некачественный ремонт трех домов
Директор школы села Аскино незаконно сдавал в аренду одно из помещений школы
Происшествия
Директор школы села Аскино незаконно сдавал в аренду одно из помещений школы
В Бирском районе оштрафовали замглавы за нарушение сроков рассмотрения обращений
Происшествия
В Бирском районе оштрафовали замглавы за нарушение сроков рассмотрения обращений
Во Дворце культуры Аургазинского района обнаружили 30 нарушений пожарной безопасности
Происшествия
Во Дворце культуры Аургазинского района обнаружили 30 нарушений пожарной безопасности
В Гафурийском районе коррупционер лишился кресла замначальника райадминистрации
Человек и закон
В Гафурийском районе коррупционер лишился кресла замначальника райадминистрации
В приюте Белокатайского района не работала пожарная сигнализация
Человек и закон
В приюте Белокатайского района не работала пожарная сигнализация
Глава сельсовета в Татышлинском районе оштрафован за нарушения при рассмотрении обращения
Человек и закон
Глава сельсовета в Татышлинском районе оштрафован за нарушения при рассмотрении обращения
Дюртюлинская прокуратура обнаружила нарушение трудового законодательства в ООО «Танып»
Человек и закон
Дюртюлинская прокуратура обнаружила нарушение трудового законодательства в ООО «Танып»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: