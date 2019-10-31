В Аскинском районе оштрафовали директора школы за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства
Комментарии (0)
Загрузка...
Прокуратура Аскинского района провела проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства в одном из образовательных учреждений.
Установлено, что на работу в школу принят учитель, ранее замещавший должность заведующего сектором опеки и попечительства в районной администрации.
Читайте также:В Аскинском районе в пожаре погибла пожилая женщина
По данному факту прокуратура внесла директору школы внесла представление об устранении нарушений законодательства.
Кроме того, возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), по результатам рассмотрения которого он оштрафован на 20 тыс. рублей.
В настоящее время штраф оплачен.
Читать еще...
Загрузка...
Читайте также
Человек и закон
В Благовещенском районе «Региональный оператор РБ» сделал некачественный ремонт трех домов
Происшествия
Директор школы села Аскино незаконно сдавал в аренду одно из помещений школы
Происшествия
В Бирском районе оштрафовали замглавы за нарушение сроков рассмотрения обращений
Происшествия
Во Дворце культуры Аургазинского района обнаружили 30 нарушений пожарной безопасности
Человек и закон
В Гафурийском районе коррупционер лишился кресла замначальника райадминистрации
Человек и закон
В приюте Белокатайского района не работала пожарная сигнализация
Человек и закон
Глава сельсовета в Татышлинском районе оштрафован за нарушения при рассмотрении обращения
Человек и закон
Дюртюлинская прокуратура обнаружила нарушение трудового законодательства в ООО «Танып»