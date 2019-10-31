В Аскинском районе оштрафовали директора школы за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства

Прокуратура Аскинского района провела проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства в одном из образовательных учреждений.





Установлено, что на работу в школу принят учитель, ранее замещавший должность заведующего сектором опеки и попечительства в районной администрации.

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В нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» образовательное учреждение не направило сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником в установленный 10-дневный срок на предыдущее место его службы.По данному факту прокуратура внесла директору школы внесла представление об устранении нарушений законодательства.Кроме того, возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), по результатам рассмотрения которого он оштрафован на 20 тыс. рублей.В настоящее время штраф оплачен.