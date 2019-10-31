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Изменения в законодательстве с 1 ноября 2019 года

Добавлено: 31.10.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Изменения в законодательстве с 1 ноября 2019 года

В ноябре в силу вступает ряд законов, которые изменят жизнь россиян. Какие нововведения начнут действовать в новом месяце.


1 ноября. Микрофинансовые организации не смогут брать в залог жилье.
Микрофинансовые организации теперь не смогут выдавать кредиты под залог жилья или долей на имущество. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, «недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита».

В России запретят выдавать кредиты под залог жилого помещения

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Изменения по тахографам с 1 ноября 2019
Водители грузовиков, максимальная масса которых превышает 3,5 тонны, а также автобусов, будут обязаны оснащать свой транспорт тахографами и соблюдать нормы времени управления транспортным средством и отдыха, предписанные Правилами дорожного движения. Несоблюдение норм времени отдыха повлечет за собой штраф для водителя в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 7 до 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 15 до 25 тысяч рублей, для юрлиц – от 20 до 50 тысяч рублей. Юридические и должностные лица будут нести ответственность в случае, если установленный ими режим работы водителей не соотносится с российскими нормативными актами. Кроме того, вырастет штраф для шоферов за выход на линию без тахографов или их блокировку с 1-3 тысяч рублей до 3-5 тысяч рублей. За аналогичное нарушение должностные лица заплатят от 7 до 10 тысяч рублей, ИП – от 15 до 25 тысяч рублей, юридические лица – от 20 до 50 тысяч рублей. Кроме того, возможно приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.

1 ноября. Получить разрешение на временное проживание в России станет проще.
Разрешение на временное проживание будет выдаваться без учета квоты тем, кто родился в России, состоит в браке с гражданином РФ, является участником госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, признан беженцем или получил временное убежище в стране. Также вводится практика предоставления вида на жительство на бессрочный срок (вместо пятилетнего), за исключением случаев его выдачи высококвалифицированным специалистам и их родственникам (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года). При этом срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание сокращается с 6 до 4 месяцев.

Документом также расширяется круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство (ВНЖ) без получения разрешения на временное проживание. Среди них – граждане, родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом советское гражданство, а также те, кто был депортирован с территории Крымской автономной союзной республики и их родственники. ВНЖ также смогут получить родившиеся в России дети, которых усыновили иностранцы.

Еще один вступивший в силу закон предписал, что размер госпошлины за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства составит пять тысяч рублей.

1 ноября. Рунет защитят от внешних угроз.
В случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования» сможет Роскомнадзор. Правительство России будет утверждать порядок такого управления, определять виды угроз и меры по их устранению.

1 ноября. Паломники получат новый статус.
Устанавливается специальный правовой статус паломника. Исключительное право осуществлять паломническую деятельность как на возмездной, так и безвозмездной основе предоставляется религиозным организациям. При этом никто не запрещает паломникам отправляться совершать такие поездки самостоятельно. Согласно закону, паломниками будут считаться граждане, отправившиеся в путешествие с целью посещения мест религиозного почитания и объектов религиозного назначения, а также для участия в религиозных обрядах и церемониях. Продолжаться паломническая поездка может от 24 часов до 6 месяцев.

29 ноября. Контроль над качеством лекарств ужесточат.
Перед вводом в гражданский оборот отечественных и импортных лекарственных препаратов изготовитель или компания-импортер будут обязаны представить в Росздравнадзор документы, подтверждающие проведение трехкратных клинических испытаний. Действующая в настоящее время процедура декларирования или сертификации лекарственного препарата упраздняется. Подготовленные Минздравом поправки ужесточают ответственность производителей и дистрибьюторов лекарств. В отношении первых трех серий лекарственного препарата для медицинского применения, впервые произведенного в России или впервые ввозимого в страну, предлагается дополнительно представлять в Росздравнадзор протокол клинических испытаний на каждую серию.

1 ноября. Сделки с недвижимостью защитят от мошенников.
При поступлении заявления о государственной регистрации перехода, прекращении права собственности на объект недвижимости, принадлежащий физлицу, и прилагаемых к нему документов в электронной форме, сотрудники Росреестра будут обязаны уведомить о нем собственника. Делать это придется в день поступления данного заявления.

1 ноября. Планирование закупок у малого и среднего бизнеса изменят.
Срок планирования закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличивается с одного года до трех лет. По словам заместителя главы Минфина Алексея Лаврова, этот закон «будет способствовать предсказуемости условий работы малого и среднего бизнеса, а также его инвестиционной активности».

1 ноября. Выбросы загрязняющих веществ будут квотировать.
Вступает в силу закон о проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, в частности, в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Сам эксперимент будет проводиться с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

2 ноября. Отменяются возрастные ограничения по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Снимается возрастной ценз при предоставлении единовременной денежной выплаты врачам и фельдшерам, которые переезжают на работу в сельскую местность либо в города с населением до 50 тысяч человек. Ранее право на данную выплату имели медработники в возрасте до 50 лет. Врачи при переезде получают один миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей.
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Источник: gorobzor.ru
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