Луиза Хайруллина рассказала, как ей живется в СИЗО

Бывший кассир банка в Салавате, которую обвиняют в хищении 25 миллионов рублей в рублях и валюте, Луиза Хайруллина впервые решила пообщаться с журналистами. Женщина рассказала, каково ей находиться в следственном изоляторе.





Перед очередным заседанием по ее делу Луиза пообщалась с журналистами «Вестей». Женщину спросили, скучает ли она по двум своим дочерям, которые сейчас находятся под опекой ее родителей.

— Конечно, скучаю, по дочерям, как любая мама. Очень хочу домой, — поделилась Луиза.





На вопрос, тяжело ли ей живется в СИЗО, жительница Салавата, ухмыльнувшись, ответила: «Нормально, справимся».Сегодня, 1 ноября, суд в очередной раз продлил Хайруллиной меру пресечения — женщина по-прежнему останется под стражей.Её супругу Марату суд, наоборот, дал некоторые поблажки. Например, теперь мужчина, который находится под домашним арестом, может гулять и провожать своих детей в школу.О громком ограблении банка в Башкирии стало известно в конце мая этого года, когда полиция распространила ориентировки поиска 35-летней женщины, ее мужа и двух дочерей-школьниц. Семью искали больше месяца, а нашли на съемной квартире в Казани. Женщину экстрадировали на родину и сразу защелкнули на ее запястьях наручники. Летом суд определил ей меру пресечения в виде ареста.

Супруг женщины и другие ее родственники несколько раз успели побывать на ток-шоу в эфире Первого и России-1. Марат попытался оправдаться за отчаянный поступок жены, но только сделал хуже — по прилете в Уфу его задержали. Арестовывать, как жену, его не стали, по решению суда ему на ногу надели электронный браслет.

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Фото: МВД РФ