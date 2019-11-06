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В Архангельском районе ЖКХ выплачивало своим работникам зарплату ниже МРОТ

Добавлено: 06.11.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Архангельский район
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В Архангельском районе ЖКХ выплачивало своим работникам зарплату ниже МРОТ

Установлено, что предприятие жилищно-коммунального хозяйства с января по август 2019 года выплачивало 6 работникам заработную плату ниже установленного законом минимального размера оплаты труда. Общая сумма задолженности составила более 170 тысяч рублей.


Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки.

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По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда).

Кроме того, проверка показала, что перед 24 работниками фирмы за июль-август текущего года образовалась задолженность на сумму более 250 тыс. рублей.

В этой связи прокуратура в судебном порядке взыскала заработную плату в пользу работников.

В настоящее время благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность полностью погашена.
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