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В Кигинском районе редактора газеты уличили в нарушении антикоррупционного законодательства

Добавлено: 06.11.19
Просмотров: 138
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Кигинский район
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В Кигинском районе редактора газеты уличили в нарушении антикоррупционного законодательства

В Кигинском районе директора местного филиала издательского дома «Республика Башкортостан» и депутата сельсовета уличили в нарушении антикоррупционного законодательства.


Сотрудники прокуратуры выяснили, что женщина устроила в одном из помещений издательства магазин. В редакции, в комнате площадью 25 квадратных метров, она под именем индивидуального предпринимателя организовала продажу продуктов питания. Сведения о получении дохода народная избранница скрыла.

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В связи с допущенным конфликтом интересов правоохранители потребовали от муниципального совета прекратить полномочия депутата досрочно. В итоге дама лишилась своего депутатского статуса в связи с утратой доверия.
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Источник: www.sobkor02.ru
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