Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Экс-замминистра сельского хозяйства Башкирии Динар Калимуллин получил условный срок

Экс-замминистра сельского хозяйства Башкирии Динар Калимуллин получил условный срок

Добавлено: 07.11.19
Просмотров: 11
Рубрика: Общество / Человек и закон
Комментарии (0)
Загрузка...
Экс-замминистра сельского хозяйства Башкирии Динар Калимуллин получил условный срок

Суд вынес приговор экс-замминистра сельского хозяйства Башкирии Динару Калимуллину (занимал пост в апреле-декабре 2017 года) и его сообщнику, главе Кандринского сельсовета.


Бывших чиновников признали виновными в совершении преступлений по нескольким уголовным статьям: «подстрекательство к превышению должностных полномочий», «превышение должностных полномочий» и «мошенничество».

300 детей детского сада в Гафурийском районе обучались в разваливающемся здании

Читайте также:

300 детей детского сада в Гафурийском районе обучались в разваливающемся здании
Согласно материалам следствия, в 2011 году 39-летний тогда еще депутат местного совета Калимуллин склонил своего знакомого, 66-летнего главу Кандринского сельсовета к совершению мошеннических действий с программой сноса ветхого жилья в Туймазинском районе.
– Глава сельсовета в течение 2011-2015 годов давал поручение своим подчиненным о регистрации 11 граждан, включая знакомого депутата, не имеющих права получения жилья по договору социального найма в домах муниципального жилого фонда, подпадающих под действие программы по сносу, признавал эти дома ветхими, – пояснили в пресс-службе Следкома.
С помощью махинаций граждане смогли приватизировать новое жилье. Впоследствии мошенничество вскрылось. Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ. На все 11 квартир, а также на имущество обвиняемых суд наложил арест.

Суд приговорил бывший заместителя министра к трем годам и шести месяцем условно. Условный срок, но уже на три года, получил и экс-глава сельсовета.

Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: s12.stc.all.kpcdn.net
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Гафурийском районе осудили чиновника за незаконное выделение квартиры
Человек и закон
В Гафурийском районе осудили чиновника за незаконное выделение квартиры
Экс-главу Нефтекамска оштрафовали на 200 тысяч рублей
Человек и закон
Экс-главу Нефтекамска оштрафовали на 200 тысяч рублей
Экс-мэра Нефтекамска осудят за превышение должностных полномочий
Происшествия
Экс-мэра Нефтекамска осудят за превышение должностных полномочий
В Белорецком районе главу сельсовета осудили за превышение полномочий
Происшествия
В Белорецком районе главу сельсовета осудили за превышение полномочий
В Абзелиловском районе глава сельсовета сделал щедрый подарок главе района и попал под следствие
Происшествия
В Абзелиловском районе глава сельсовета сделал щедрый подарок главе района и попал под следствие
На мэра Нефтекамска Рашита Давлетова возбудили уголовное дело
Происшествия
На мэра Нефтекамска Рашита Давлетова возбудили уголовное дело
В Баймакском районе глава сельсовета ездил пьяным за рулем
Происшествия
В Баймакском районе глава сельсовета ездил пьяным за рулем
В Туймазинском районе возбуждено уголовное дело на главу сельсовета
Происшествия
В Туймазинском районе возбуждено уголовное дело на главу сельсовета
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: