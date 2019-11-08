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В Кугарчинском район сотрудник лесхоза организовал незаконную рубку леса

Добавлено: 08.11.19
Просмотров: 72
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Кугарчинский район
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В Кугарчинском район сотрудник лесхоза организовал незаконную рубку леса

В Кугарчинском районе Башкортостана под следствие попал бывший госинспектор по лесному и пожарному надзору. Экс-чиновник организовал незаконную вырубку сосен на территории Икского участкового лесничества.


В водоохранной зоне реки лесорубы спилили 17 сосен объемом больше 32 кубометров. Правоохранители изъяли гусеничный трактор и остатки подготовленной для погрузки древесины. Стоимость ущерба превысила 670 тысяч рублей.

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По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в отношении родственника сотрудника лесхоза ранее возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки хвойных деревьев на сумму полтора миллиона рублей. Сам госинспектор потерял работу и стал фигурантом дела по статье о незаконной рубке леса в особо крупном размере.

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Источник: www.sobkor02.ru
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