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В России появятся новые дорожные знаки

Добавлено: 12.11.19
Просмотров: 87
Рубрика: Общество / Человек и закон
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В России появятся новые дорожные знаки

В следующем году на российских дорогах будут действовать некоторые поправки к правилам дорожных знаков, которые разработал российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ) Минтранса.


«Согласно документу, который находится на последней стадии утверждения, на дорогах появятся мобильные таблички „Фотовидеофиксация“ на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног», — пишет «Коммерсант».

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Кроме того, по данным издания, в России планируется запретить применять дорожные знаки «Уступи дорогу» и «Главная дорога» на прямоугольных щитах с желто-зеленым фоном, так как это ухудшает информативность. В то же время теперь будет допускаться размещение несколько знаков на одном поле (например, знака «Парковка» с табличкой «Инвалид» или «Платные услуги»).

Летом СМИ сообщали о возможной реформе светофоров в России. Предполагалось, что на пешеходном светофоре зеленые человечки будут разными, например это может быть схематичная женщина. Также там может появиться третий цвет — желтый, который будет означать: идти можно, но осторожно. На светофорах для автомобилей будут секции, обозначающие направления по диагонали или на разворот. Светящаяся секция может быть квадратной, а красная — наполовину больше остальных. Также водителю будет понятно, какой сигнал горит на встречной полосе, напоминает телеканал 360.
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Источник: ura.news
Фото: 1tulatv.ru
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