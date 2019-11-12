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В Балтачевском районе осудили водителя за неоднократное пьяное вождение

Добавлено: 12.11.19
Просмотров: 61
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Балтачевский район
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В Балтачевском районе осудили водителя за неоднократное пьяное вождение

Балтачевский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя.


Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

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В суде установлено, что в августе 2019 года мужчина, будучи дважды в текущем году судимым за аналогичное преступление, в нетрезвом состоянии управлял автомобилем.

В сентябре 2019 года, он снова сел за руль автомашины в состоянии алкогольного опьянения и совершил столкновение с транспортными средствами ВАЗ-21043 и Хонда Цивик.

При оформлении ДТП обвиняемый от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.
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